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Новости Происшествия

Росгвардейцы вернули матери сбежавшего от нее сына в Петербурге

Росгвардейцы вернули матери 3-летнего ребенка, который ушел с детской площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Взволнованная женщина обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны во 2-й половине дня. Она рассказала, что гуляла с детьми на площадке и на время отвлеклась на старшего ребенка. В этот момент младший сын убежал.

Росгвардейцы получили приметы мальчика и сразу начали поиски. Ребенка нашли на перекрестке. Мальчик собирался перебежать дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Росгвардии остановили его, успокоили и передали матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и профессионализм.

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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

В Петербурге задержали женщину, которая 12 лет была в бегах по делу о похищении человека

Женщину, обвиняемую в похищении человека 12-летней давности, заключили под стражу в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в марте 2014 года обвиняемая вместе с сообщниками похитила мужчину возле дома на Гражданском проспекте. Похитители требовали деньги, угрожали потерпевшему предметом, похожим на оружие, силой перевезли его в квартиру на проспекте Просвещения, а затем на Светлановский проспект.

Ранее обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, но нарушила меру пресечения и скрылась. После этого ее объявили в розыск. Женщину задержали 2 июня 2026 года.  

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