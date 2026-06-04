Росгвардейцы вернули матери 3-летнего ребенка, который ушел с детской площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Взволнованная женщина обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны во 2-й половине дня. Она рассказала, что гуляла с детьми на площадке и на время отвлеклась на старшего ребенка. В этот момент младший сын убежал.

Росгвардейцы получили приметы мальчика и сразу начали поиски. Ребенка нашли на перекрестке. Мальчик собирался перебежать дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Росгвардии остановили его, успокоили и передали матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и профессионализм.