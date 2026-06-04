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Новости Социум

«ВКонтакте» хочет перевести детей от бесконечных роликов к полезному контенту

Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук на ПМЭФ рассказал о детской аудитории и ответственности крупных платформ.

По его словам, вокруг детского контента в VK Видео формируется дневная аудитория около 8 миллионов человек. При этом образовательные ролики смотрят заметно меньше пользователей, чем блогеров, сериалы и мультфильмы.

Ковальчук отметил, что для платформы важно не просто удерживать внимание ребенка, а помогать ему переходить к более полезному потреблению контента.

«Самая опасная точка, за которой мы следим – это переход от 10 до 12-13 лет в зависимости от семьи, когда из полного контроля ты в полном антиконтроле. В этот момент формируется новое восприятие мира, и наша задача – попытаться пустить ребенка по правильному пути», – сказал Ковальчук.

Он добавил, что VK старается настраивать рекомендательные системы так, чтобы после развлекательного контента ребенку предлагались в том числе образовательные форматы.

«Уверен, что в плане ответственности перед молодыми пользователями компании в мире начнут перестраиваться, перестанут гоняться друг за другом и перейдут на более созидательный лад. Думаю, что Россия будет в этом процессе одной из первых, так как наш менталитет более созидательный, чем любой другой», – отметил Ковальчук.

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Новости Социум

Участников СВО бесплатно обучат востребованной профессии в Мультицентре социальной и трудовой интеграции

Мультицентр социальной и трудовой интеграции продолжает набор на обучение по программе переподготовки «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Курс пройдет с 22 июня по 21 августа.

На обучение приглашают участников СВО и членов их семей. За 2 месяца интенсивной практики слушатели освоят работу с современным оборудованием и научатся выполнять качественные швы на разных типах металлов. На время обучения предусмотрены бесплатное проживание и питание.

После завершения курса участникам помогут с трудоустройством. В Мультицентре отмечают, что сварщики остаются востребованными специалистами по всей России, включая Ленинградскую область, а профессия дает возможность рассчитывать на конкурентную оплату труда.

Программа построена на практике и проходит при поддержке опытных наставников. Количество мест ограничено. Записаться на обучение и получить консультацию можно по телефонам: +7 (921) 311-34-45, +7 (921) 377-47-47.

Теги

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградская область

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