Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук на ПМЭФ рассказал о детской аудитории и ответственности крупных платформ.

По его словам, вокруг детского контента в VK Видео формируется дневная аудитория около 8 миллионов человек. При этом образовательные ролики смотрят заметно меньше пользователей, чем блогеров, сериалы и мультфильмы.

Ковальчук отметил, что для платформы важно не просто удерживать внимание ребенка, а помогать ему переходить к более полезному потреблению контента.

«Самая опасная точка, за которой мы следим – это переход от 10 до 12-13 лет в зависимости от семьи, когда из полного контроля ты в полном антиконтроле. В этот момент формируется новое восприятие мира, и наша задача – попытаться пустить ребенка по правильному пути», – сказал Ковальчук.

Он добавил, что VK старается настраивать рекомендательные системы так, чтобы после развлекательного контента ребенку предлагались в том числе образовательные форматы.

«Уверен, что в плане ответственности перед молодыми пользователями компании в мире начнут перестраиваться, перестанут гоняться друг за другом и перейдут на более созидательный лад. Думаю, что Россия будет в этом процессе одной из первых, так как наш менталитет более созидательный, чем любой другой», – отметил Ковальчук.