В Петербурге и Ленобласти за неделю, с 28 мая по 3 июня, от укусов клещей пострадали 1 606 человек.

Из общего числа пострадавших 65,7% обратились в медицинские учреждения Петербурга, а 34,3% — в больницы Ленобласти. Среди пострадавших 14,9% — дети. При этом 75,8% всех присасываний клещей произошли именно на территории области, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Петербурге клещи чаще всего кусали людей в Курортном (24,6%), Пушкинском (17,1%) и Выборгском (12%) районах. В Ленобласти наиболее «кусачими» оказались Всеволожский (14,2%), Тихвинский (13,6%) и Приозерский (9,3%) районы.