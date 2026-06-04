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Более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю

В Петербурге и Ленобласти за неделю, с 28 мая по 3 июня, от укусов клещей пострадали 1 606 человек.

Более 1600 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю - Среди пострадавших 14,9% — дети.
Фото: Freepik.

Из общего числа пострадавших 65,7% обратились в медицинские учреждения Петербурга, а 34,3% — в больницы Ленобласти. Среди пострадавших 14,9% — дети. При этом 75,8% всех присасываний клещей произошли именно на территории области, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Петербурге клещи чаще всего кусали людей в Курортном (24,6%), Пушкинском (17,1%) и Выборгском (12%) районах. В Ленобласти наиболее «кусачими» оказались Всеволожский (14,2%), Тихвинский (13,6%) и Приозерский (9,3%) районы.

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28.05.2026
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клещи Петербург Ленобласть роспотребнадзор
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Петербурженка избила таксиста, чтобы не платить за проезд

Пассажирка распылила перцовый баллончик в лицо таксисту и несколько раз ударила его в Калининском районе Санкт-Петербурга вечером 3 июня.

Водитель вез пару – мужчину и женщину. Когда машина остановилась у указанного адреса, пассажиры вышли из автомобиля и попытались уйти, не оплатив поездку.

После этого между водителем и пассажирами начался конфликт. Женщина распылила содержимое перцового баллончика в лицо таксисту и несколько раз ударила его.

После нападения пара убежала во двор дома. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

На следующий день возле другого адреса задержали 39-летнюю неработающую женщину, которая может быть причастна к случившемуся. Решается вопрос об уголовном деле.

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