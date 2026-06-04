На проходящем ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер озвучил прогноз динамики отечественного рынка сбережений. Объём привлеченных средств в российских банках по итогам текущего года вырастет на 10%.
По словам топ-менеджера, за истекшие 5 месяцев на накопительных продуктах россиян уже размещено свыше 67,5 трлн рублей, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году. В течении июня объем подрастёт до 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн – в рублях. При этом к концу года прогнозируется, что доля рублевых накоплений россиян составит уже 95%.
«В этом году рост рынка сбережений сохранится, но замедлится в 1,5 раза относительно 2025 года. Это прямое следствие цикла снижения ставок. Тем не менее, рост все равно остается выше розничного кредитного портфеля. Классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.