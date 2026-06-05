Суд приговорил 54-летнего Дилшода А. к 6 годам колонии строгого режима за убийство знакомого в поселке Приладожское Приозерского района 7 июля 2025 года.

По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве личной неприязни он ударил знакомого ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В отношении Дилшода А. завели уголовное дело об убийстве. Суд признал мужчину виновным.