ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении 5 июня временных ограничений движения на нескольких федеральных трассах Ленобласти в связи с проведением дорожных работ.
Ограничения коснутся трасс «Кола», «Россия», «Скандинавия», «Сортавала», «Нарва», Южного полукольца Санкт-Петербурга и ряда подъездных дорог. На участках проведут мойку и ремонт дорожных знаков, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части, обработку полос отвода, устранение деформаций асфальтового покрытия и герметизацию трещин. Наиболее масштабные работы запланированы на трассах А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».
Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможное снижение скорости движения на участках проведения работ.