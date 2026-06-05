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На федеральных трассах Ленобласти 5 июня временно ограничат движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении 5 июня временных ограничений движения на нескольких федеральных трассах Ленобласти в связи с проведением дорожных работ.

На федеральных трассах Ленобласти 5 июня временно ограничат движение - Водителей просят заранее планировать маршруты.
Фото: freepik

Ограничения коснутся трасс «Кола», «Россия», «Скандинавия», «Сортавала», «Нарва», Южного полукольца Санкт-Петербурга и ряда подъездных дорог. На участках проведут мойку и ремонт дорожных знаков, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части, обработку полос отвода, устранение деформаций асфальтового покрытия и герметизацию трещин. Наиболее масштабные работы запланированы на трассах А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».

Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования временных дорожных знаков и учитывать возможное снижение скорости движения на участках проведения работ.

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