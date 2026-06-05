По итогам 2025 года в Ленобласти зарегистрировано более 5,1 тысячи случаев пропажи питомцев. Такие данные представлены в совместном исследовании платформы защиты животных Pet911 и сервиса поиска домашних животных Kaspersky PetKa.

Из 5128 потерявшихся животных 2042 — собаки, 3086 — кошки. По сравнению с предыдущим годом количество пропаж увеличилось на 7,2%, пишет «Онлайн47».

Ленинградская область заняла восьмое место в общероссийском рейтинге по числу потерянных питомцев. Всего в стране за 2025 год зафиксировано около 180 тысяч случаев исчезновения домашних животных, что на 7% больше показателей 2024 года.

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Однако есть и положительная тенденция: сегодня 78% потерявшихся питомцев удается вернуть домой в течение первой недели после исчезновения. Это на 7% выше, чем годом ранее.