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В Ленобласти за год потерялись более 5000 домашних питомцев

По итогам 2025 года в Ленобласти зарегистрировано более 5,1 тысячи случаев пропажи питомцев. Такие данные представлены в совместном исследовании платформы защиты животных Pet911 и сервиса поиска домашних животных Kaspersky PetKa.

В Ленобласти за год потерялись более 5000 домашних питомцев - Из 5128 потерявшихся животных 2042 — собаки, 3086 — кошки.
Фото: Freepik.

Из 5128 потерявшихся животных 2042 — собаки, 3086 — кошки. По сравнению с предыдущим годом количество пропаж увеличилось на 7,2%, пишет «Онлайн47».

Ленинградская область заняла восьмое место в общероссийском рейтинге по числу потерянных питомцев. Всего в стране за 2025 год зафиксировано около 180 тысяч случаев исчезновения домашних животных, что на 7% больше показателей 2024 года.

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Однако есть и положительная тенденция: сегодня 78% потерявшихся питомцев удается вернуть домой в течение первой недели после исчезновения. Это на 7% выше, чем годом ранее.

Теги

собаки кошки Ленобласть
Новости Социум Главное

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти провел мониторинг качества воды на популярных водных объектах.

Только три водоема в Ленобласти оказались пригодными для купания - В Петербурге лишь один пляж соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Фото: Freepik.

В Ленобласти из 20 проверенных зон отдыха пригодными для купания оказались только три пляжа в Приозерском районе — озера Ратное, Снетковское и Петровское. Остальные - не соответствуют гигиеническим стандартам.

Из 24 проверенных пляжей Петербурга только один соответствует санитарно-гигиеническим нормам — Ольгинский водоем в Выборгском районе. В остальных 23 качество воды не соответствует требованиям.

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Ведомство настоятельно не рекомендует купаться в водоемах с некачественной водой, чтобы избежать заражения инфекциями и паразитами.

Теги

купание роспотребнадзор Ленобласть Петербург

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