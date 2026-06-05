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Новости Социум

Ветеринар рассказала об опасности рассады для домашних животных

Домашняя рассада может стать причиной недомогания питомца.

С наступлением дачного сезона многие владельцы животных начинают подготовку рассады, забывая о том, что она может быть токсичной для питомцев. Как отметила ветврач Елена Фроленко, кошки и собаки часто проявляют любопытство к новым объектам в доме, что может закончиться серьезным отравлением. Об этом эксперт предупредила в беседе с «Газетой.ру».

Особую опасность представляют рассада томатов, лука, чеснока и острого перца. Стебли и листья помидоров содержат соланин, способный вызвать у животного нарушения координации, слабость и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ветеринар также предупреждает, что грунт с минеральными удобрениями и стимуляторами роста, крайне токсичен при поедании. Кроме того, высокая влажность в контейнерах с рассадой способствует развитию плесени и грибков, которые могут спровоцировать у питомцев аллергию, проблемы с дыханием и раздражение слизистых оболочек.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

домашние животные дача Рассада советы ветеринара
Новости Социум

Из жизни ушел глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев

Скорбная весть появилась в соцсетях главы населенного пункта.

Из жизни ушел глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев - Скорбная весть появилась в соцсетях главы населенного пункта.
Фото: Андрей Михеев/ВКонтакте

В пятницу, 5 июня, стало известно о смерти главы Лесколовского сельского поселения Андрея Михеева. Сообщение об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Для многих жителей он был человеком дела, надёжным руководителем и земляком, который хорошо понимал свою территорию, потому что сам вырос здесь и посвятил ей значительную часть своей жизни», — указано в сообщении.

Причиной смерти главы населенного пункта стала продолжительная болезнь. Андрей Михеев руководил поселением на протяжении 14 лет.

Теги

Андрей Михеев лесколово

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