Домашняя рассада может стать причиной недомогания питомца.

С наступлением дачного сезона многие владельцы животных начинают подготовку рассады, забывая о том, что она может быть токсичной для питомцев. Как отметила ветврач Елена Фроленко, кошки и собаки часто проявляют любопытство к новым объектам в доме, что может закончиться серьезным отравлением. Об этом эксперт предупредила в беседе с «Газетой.ру».

Особую опасность представляют рассада томатов, лука, чеснока и острого перца. Стебли и листья помидоров содержат соланин, способный вызвать у животного нарушения координации, слабость и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ветеринар также предупреждает, что грунт с минеральными удобрениями и стимуляторами роста, крайне токсичен при поедании. Кроме того, высокая влажность в контейнерах с рассадой способствует развитию плесени и грибков, которые могут спровоцировать у питомцев аллергию, проблемы с дыханием и раздражение слизистых оболочек.

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