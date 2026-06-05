Необходимую бойцам помощь собрали местные предприятия, волонтеры и местные жители.

Администрация Киришского района организовала отправку очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В состав груза вошли два автомобиля УАЗ моделей «Фермер» и «Буханка». Помимо техники, бойцам передали стройматериалы, спальные мешки, топливо и другие предметы первой необходимости. В сборе помощи приняли участие представители муниципалитета и местного бизнеса, а также местные жители. Поддержку в сборе и организации доставки гуманитарного груза оказал киришский фонд «Линия добра».