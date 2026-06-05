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Новости Социум

Мощная магнитная буря фиксируется на Земле

Ее мощность достигает почти третьего класса опасности.

Мощная магнитная буря фиксируется на Земле - Ее мощность достигает почти третьего класса опасности.
Фото: ИКИ РАН

На Земле 5 июня бушует мощная магнитная буря. Согласно данным Лаборатории ИКИ РАН, индекс геомагнитной активности достиг почти семи баллов, что почти соответствует третьему классу шторма.

Небольшое снижение мощности бури до шести баллов ожидается только после 18:00. «Оранжевыми» графики станут в период с 21 часов до полуночи. 

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 11 и 12 июня.

Причиной магнитных бурь стала мощнейшая за полтора месяца вспышка на Солнце.

Теги

ИКИ РАН магнитные бури
Новости Социум

Киришский район направил крупную партию гумпомощи в зону СВО

Необходимую бойцам помощь собрали местные предприятия, волонтеры и местные жители.  

Киришский район направил крупную партию гумпомощи в зону СВО - Необходимую бойцам помощь собрали местные предприятия, волонтеры и местные жители.
Фото: пресс-служба администрации Киришского района

Администрация Киришского района организовала отправку очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В состав груза вошли два автомобиля УАЗ моделей «Фермер» и «Буханка». Помимо техники, бойцам передали стройматериалы, спальные мешки, топливо и другие предметы первой необходимости. В сборе помощи приняли участие представители муниципалитета и местного бизнеса, а также местные жители. Поддержку в сборе и организации доставки гуманитарного груза оказал киришский фонд «Линия добра».

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05.06.2026
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Теги

гуманитарная помощь Киришский район СВО

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