Ее мощность достигает почти третьего класса опасности.
На Земле 5 июня бушует мощная магнитная буря. Согласно данным Лаборатории ИКИ РАН, индекс геомагнитной активности достиг почти семи баллов, что почти соответствует третьему классу шторма.
Небольшое снижение мощности бури до шести баллов ожидается только после 18:00. «Оранжевыми» графики станут в период с 21 часов до полуночи.
Следующие геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 11 и 12 июня.
Причиной магнитных бурь стала мощнейшая за полтора месяца вспышка на Солнце.