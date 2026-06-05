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Новости Социум

Киришский район направил крупную партию гумпомощи в зону СВО

Необходимую бойцам помощь собрали местные предприятия, волонтеры и местные жители.  

Киришский район направил крупную партию гумпомощи в зону СВО - Необходимую бойцам помощь собрали местные предприятия, волонтеры и местные жители.
Фото: пресс-служба администрации Киришского района

Администрация Киришского района организовала отправку очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

В состав груза вошли два автомобиля УАЗ моделей «Фермер» и «Буханка». Помимо техники, бойцам передали стройматериалы, спальные мешки, топливо и другие предметы первой необходимости. В сборе помощи приняли участие представители муниципалитета и местного бизнеса, а также местные жители. Поддержку в сборе и организации доставки гуманитарного груза оказал киришский фонд «Линия добра».

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05.06.2026
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Теги

гуманитарная помощь Киришский район СВО
Новости Социум

Из жизни ушел глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев

Скорбная весть появилась в соцсетях главы населенного пункта.

Из жизни ушел глава Лесколовского сельского поселения Андрей Михеев - Скорбная весть появилась в соцсетях главы населенного пункта.
Фото: Андрей Михеев/ВКонтакте

В пятницу, 5 июня, стало известно о смерти главы Лесколовского сельского поселения Андрея Михеева. Сообщение об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Для многих жителей он был человеком дела, надёжным руководителем и земляком, который хорошо понимал свою территорию, потому что сам вырос здесь и посвятил ей значительную часть своей жизни», — указано в сообщении.

Причиной смерти главы населенного пункта стала продолжительная болезнь. Андрей Михеев руководил поселением на протяжении 14 лет.

Теги

Андрей Михеев лесколово

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