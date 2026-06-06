weather 17.8°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / На участке "Калище - Ораниенбаум" организуют движение автобусов

Новости Социум

На участке "Калище - Ораниенбаум" организуют движение автобусов

Информация о фактическом движении поездов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по номеру горячей линии.

Для пассажиров на участке «Калище - Ораниенбаум» организуют движение автобусов по маршруту «Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка - Калище». Об этом 6 июня сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», - говорится в сообщении.

Вам будет интересно
Жителей Ленобласти предупредили о приостановке транспортного сообщения "Сосновый Бор-Санкт-Петербург"
Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто. Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения Сосновый Б...
06.06.2026
207

Фото на миниатюре: magnific/ rawpixel. com

Теги

Ораниенбаум Калище РЖД
Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

Вам будет интересно
Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем
Среди них — частое головокружение. Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об...
03.06.2026
393

Теги

Ломоносовский район Большая Ижора

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться