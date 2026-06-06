Информация о фактическом движении поездов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по номеру горячей линии.
Для пассажиров на участке «Калище - Ораниенбаум» организуют движение автобусов по маршруту «Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка - Калище». Об этом 6 июня сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», - говорится в сообщении.