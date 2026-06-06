Неизвестные забрались на крышу и повредили купол собора.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как двое неизвестных незаконно проникли на территорию Троицкого собора и нанесли ущерб историческому зданию на 348 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая текущего года. По данным следствия, в период с 02:00 до 05:00 двое злоумышленников пробрались на территорию Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Руферы поднялись на купол храма, в результате чего имуществу собора был причинен значительный материальный ущерб.

О случившемся в полицию сообщил главный инженер религиозной организации. Сумма ущерба составила 348 000 рублей.