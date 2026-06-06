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Новости Происшествия

Полиция разыскивает повредивших купол Троицкого собора в Петербурге

Неизвестные забрались на крышу и повредили купол собора.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как двое неизвестных незаконно проникли на территорию Троицкого собора и нанесли ущерб историческому зданию на 348 тысяч рублей.

Инцидент произошел в ночь на 30 мая текущего года. По данным следствия, в период с 02:00 до 05:00 двое злоумышленников пробрались на территорию Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Руферы поднялись на купол храма, в результате чего имуществу собора был причинен значительный материальный ущерб.

О случившемся в полицию сообщил главный инженер религиозной организации. Сумма ущерба составила 348 000 рублей. 

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Теги

Петербург руферы
Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

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03.06.2026
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Теги

Ломоносовский район Большая Ижора

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