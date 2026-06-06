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ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киришском районе

Четыре человека получили травмы.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киришском районе - Четыре человека получили травмы.
Фото: МЧС ЛО

Авария с участием двух автомобилей произошла в Киришском районе Ленинградской области. В результате ДТП четыре человека получили травмы.

Как передает региональное управление МЧС, столкновение произошло на 40-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога. Всем пострадавшим в аварии была оказана необходимая помощь.

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ДТП Киришский район
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Опубликована информация о маршрутах и схеме движения транспорта для объезда Большой Ижоры

В Ленинградской области временно перекрыт участок автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, что привело к остановке прямого сообщения между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.

Опубликована информация о маршрутах и схеме движения транспорта для объезда Большой Ижоры - В Ленинградской области временно перекрыт участок автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, что привело к
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, с 51 по 67 километр автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в районе Большой Ижоры введено временное ограничение движения транспорта.

Для автомобилистов власти региона подготовили альтернативные схемы проезда. Для объезда предлагается использовать федеральную трассу А-120, а также дороги регионального значения «Петергоф — Кейкино» и «Сосновый Бор — Глобицы».

Изменения коснулись и пассажирских перевозок. На текущий момент прямое автобусное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом приостановлено. Для населения организована работа пригородных электропоездов на участке Ораниенбаум — Санкт-Петербург, а также курсирует автобус № 403 от Ломоносова до станции метро «Купчино».

Дополнительно, для перевозки пассажиров на отрезке Калище — Ораниенбаум запущен компенсационный автобусный маршрут, следующий через населенные пункты Гостилицы и Лопухинка.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием электропоездов в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

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