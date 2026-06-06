В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.