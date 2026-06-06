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Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

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Теги

Ломоносовский район Большая Ижора
Новости Происшествия

В Ленобласти принимают необходимые меры для ликвидации последствий применения противником БПЛА

В Ленинградской области сформировали временный оперативный штаб для ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов и оказания помощи пострадавшим.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ярослав Серов сообщил о развертывании всех необходимых мер по стабилизации ситуации после отражения массированной атаки БПЛА.

В рамках работы штаба особое внимание уделяется поддержке эвакуированных граждан. В район происшествия направлены специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Для обеспечения безопасности и предотвращения мародерства зоны эвакуации взяты под усиленный контроль правоохранительных органов. Совместными усилиями сотрудников МВД и Росгвардии организовано патрулирование и выставлены посты на подъездах к населенным пунктам.

Параллельно с этим на месте работают профессиональные саперы. Инженерно-саперный полк Ленинградского военного округа задействовал 8 групп разминирования для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

«Все меры, необходимые для разрешения ситуации, приняты администрацией и федеральными органами исполнительной власти», - говорится в сообщении.

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Теги

Ленобласть БПЛА Ярослав Серов

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