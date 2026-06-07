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Новости Происшествия

Каршеринг улетел в кювет в Гатчинском округе. Выбраться самостоятельно смогли не все

Автомобиль Kia Rio съехал в кювет и опрокинулся на улице Максимова в Вырице Гатчинского округа 6 июня. Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», сигнал об аварии поступил в экстренные службы в 13:58.

Каршеринг улетел в кювет в Гатчинском округе. Выбраться самостоятельно смогли не все - Автомобиль Kia Rio съехал в кювет и опрокинулся на улице Максимова в Вырице Гатчинского округа 6 июн
Фото: Леноблпожспас

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека. Двое смогли выбраться из автомобиля самостоятельно. Еще одну пострадавшую, женщину, пришлось деблокировать спасателям. Ее доставили в гатчинскую больницу.

Судя по расцветке Kia Rio, в кювете оказалась машина сервиса краткосрочной аренды. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Теги

Гатчинский округ ДТП Ленинградская область Вырица
Новости Происшествия

Лжеполицейские похитили подростка в Петербурге

Несовершеннолетнего похитили двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, возле дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге 3 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, фигуранты получили из неустановленного источника информацию о якобы причастности подростка к совершению преступлений в Санкт-Петербурге.

После этого они подошли к несовершеннолетнему, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на него наручники и силой посадили в автомобиль.

По данным следствия, мужчины передвигались с потерпевшим по Санкт-Петербургу, а затем привезли его домой. Там они удерживали подростка и пытались получить от него информацию о мошеннических схемах.

В отношении обвиняемых заведены уголовные дела о похищении человека группой лиц и незаконном лишении свободы. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе источник информации, на который ссылались обвиняемые.

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