Несовершеннолетнего похитили двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, возле дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге 3 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, фигуранты получили из неустановленного источника информацию о якобы причастности подростка к совершению преступлений в Санкт-Петербурге.

После этого они подошли к несовершеннолетнему, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на него наручники и силой посадили в автомобиль.

По данным следствия, мужчины передвигались с потерпевшим по Санкт-Петербургу, а затем привезли его домой. Там они удерживали подростка и пытались получить от него информацию о мошеннических схемах.

В отношении обвиняемых заведены уголовные дела о похищении человека группой лиц и незаконном лишении свободы. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе источник информации, на который ссылались обвиняемые.