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Рыбаки поймали в Волхове двухметрового сома

Еще в конце мая рыбаки выловили в реке Волхов огромного сома длиной 210 сантиметров. Фотографии рыбы опубликовал Алексей Кухарь на своей странице в социальной сети.

Рыбаки поймали в Волхове двухметрового сома - Рыбаки сфотографировались с сомом и отпустили его обратно в реку.
Фото: magnific.

По словам рыбака, вытащить сома из воды было непросто.

«Катались мы с ним 1,5 часа. Потом ближе к берегу подвели – вроде устал, и удалось вытянуть», - написал рыбак, добавив, что рыба весила около 50 килограммов.

Алексей признался, что когда рыба только появилась над поверхностью воды, он едва не испугался — голова сома была вся в пиявках. Рыба в тот момент напомнила ему некое «лох-несское чудовище».

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Рыбаки сфотографировались с сомом и отпустили его обратно в реку.

Теги

сом рыбаки Ленобласть река Волхов
Для души Новости Главное

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко

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