Еще в конце мая рыбаки выловили в реке Волхов огромного сома длиной 210 сантиметров. Фотографии рыбы опубликовал Алексей Кухарь на своей странице в социальной сети.
По словам рыбака, вытащить сома из воды было непросто.
«Катались мы с ним 1,5 часа. Потом ближе к берегу подвели – вроде устал, и удалось вытянуть», - написал рыбак, добавив, что рыба весила около 50 килограммов.
Алексей признался, что когда рыба только появилась над поверхностью воды, он едва не испугался — голова сома была вся в пиявках. Рыба в тот момент напомнила ему некое «лох-несское чудовище».
Рыбаки сфотографировались с сомом и отпустили его обратно в реку.