Еще в конце мая рыбаки выловили в реке Волхов огромного сома длиной 210 сантиметров. Фотографии рыбы опубликовал Алексей Кухарь на своей странице в социальной сети.

По словам рыбака, вытащить сома из воды было непросто.

«Катались мы с ним 1,5 часа. Потом ближе к берегу подвели – вроде устал, и удалось вытянуть», - написал рыбак, добавив, что рыба весила около 50 килограммов.

Алексей признался, что когда рыба только появилась над поверхностью воды, он едва не испугался — голова сома была вся в пиявках. Рыба в тот момент напомнила ему некое «лох-несское чудовище».

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Рыбаки сфотографировались с сомом и отпустили его обратно в реку.