Губернатор Ленобласти обратил внимание жителей региона на июньские пейзажи Тихвинского монастыря, где сейчас одновременно сошлись сразу несколько природных красок и образов.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo
«Тихвинский монастырь стоит на реке, рядом озеро и сейчас там все сошлось: цветение, тихая вода. Утки скользят по глади. А на берегу, у древних монастырских построек, зацветает особый сорт калины — тот, что выпускает огромные «снежные» шары. Сначала они зеленые и тугие, а потом, день за днём, становятся всё белее и пышнее. Целое дерево в белом облаке», - написал губернатор.
Губернатор подчеркнул, что такая сдержанная красота особенно созвучна самому духу этих мест.
«Она словно напоминает: не все подлинное должно быть громким. Вера в этих краях тоже такая — не напоказ, а внутри. В намоленных стенах, в мерном течении реки, в тихом цветении калины», — сказал он.
В завершение он пожелал жителям Ленинградской области хорошей недели и напомнил о важности находить время для отдыха, созерцания и внутреннего спокойствия.