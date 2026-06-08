ФСБ вместе с СК РФ пресекла деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино.

Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко. Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. У задержанных изъяли деньги, предметы роскоши и дорогостоящие машины. На все имущество подозреваемых наложен арест, в отношении них уже избраны меры пресечения.

По данным СК и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в нескольких онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно осуществлялись тысячи транзакций. Размер незаконного дохода подсчитывается.