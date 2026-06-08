weather 22.2°
$ 73.47
85.56

Главная / Для души / «Не все подлинное должно быть громким»: губернатор рассказал о летней красоте Тихвинского монастыря

Для души Новости

«Не все подлинное должно быть громким»: губернатор рассказал о летней красоте Тихвинского монастыря

Губернатор Ленобласти обратил внимание жителей региона на июньские пейзажи Тихвинского монастыря, где сейчас одновременно сошлись сразу несколько природных красок и образов.

Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

«Тихвинский монастырь стоит на реке, рядом озеро и сейчас там все сошлось: цветение, тихая вода. Утки скользят по глади. А на берегу, у древних монастырских построек, зацветает особый сорт калины — тот, что выпускает огромные «снежные» шары. Сначала они зеленые и тугие, а потом, день за днём, становятся всё белее и пышнее. Целое дерево в белом облаке», - написал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что такая сдержанная красота особенно созвучна самому духу этих мест.

«Она словно напоминает: не все подлинное должно быть громким. Вера в этих краях тоже такая — не напоказ, а внутри. В намоленных стенах, в мерном течении реки, в тихом цветении калины», — сказал он.

В завершение он пожелал жителям Ленинградской области хорошей недели и напомнил о важности находить время для отдыха, созерцания и внутреннего спокойствия.

Вам будет интересно
В Гатчине стартует летний кинофестиваль под открытым небом
В Приоратском парке Гатчины 13 июня открывается сезон кинофестиваля «Лето.Парк.Кино.». В течение всего лета по субботам гостей ждут показы советских и...
08.06.2026
122

Теги

Тихвинский монастырь Тихвин Ленобласть Дрозденко
Новости Происшествия Главное

Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино

ФСБ вместе с СК РФ пресекла деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино.

Тысячи транзакций в сутки: СК и ФСБ задержали 24 человека по делу о финансировании онлайн-казино - Размер незаконного дохода подсчитывается.
Скрин видео: ЦОС ФСБ России

Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.  Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. У задержанных изъяли деньги, предметы роскоши и дорогостоящие машины. На все имущество подозреваемых наложен арест, в отношении них уже избраны меры пресечения.

По данным СК и ФСБ, члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в нескольких онлайн-казино с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно осуществлялись тысячи транзакций. Размер незаконного дохода подсчитывается.

Вам будет интересно
В Гатчинском округе задержали подростков за попытку кражи с чужой дачи
Теперь юным домушникам грозит уголовная ответственность. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних жителей Гатчинского округа. Они подозре...
06.06.2026
230

Теги

Россия фсб СК РФ онлайн-казино

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Перечислены самые подделываемые товары в России
Перечислены самые подделываемые товары в России

22:30 07.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

06:22 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться