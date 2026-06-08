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Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил 2 млрд рублей - СМИ

Ущерб от так называемой «схемы Долиной» за год превысил 2 млрд рублей, пишет тг-канал Shot.

Сейчас как минимум 200 семей, в основном молодые, пытаются вернуть через суд купленные у пенсионеров квартиры. Судебные разбирательства затягиваются, и обманутые покупатели вынуждены жить в съемном жилье или у знакомых.

Издание отмечает, что эта сумма может быть даже больше. По его данным, новые эпизоды махинаций продолжают выявляться практически каждый день.

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Ране сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который предусматривает, что возврат жилья продавцу в случае признания сделки недействительной будет происходить только после полного возмещения покупателю заплаченной суммы.

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схема Долиной мошенники недвижимость
Новости Происшествия Главное

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные - Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.
Фото: МЧС ЛО/ Архив

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

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Аварии в Ленобласти

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