Ущерб от так называемой «схемы Долиной» за год превысил 2 млрд рублей, пишет тг-канал Shot.
Сейчас как минимум 200 семей, в основном молодые, пытаются вернуть через суд купленные у пенсионеров квартиры. Судебные разбирательства затягиваются, и обманутые покупатели вынуждены жить в съемном жилье или у знакомых.
Издание отмечает, что эта сумма может быть даже больше. По его данным, новые эпизоды махинаций продолжают выявляться практически каждый день.
Ране сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который предусматривает, что возврат жилья продавцу в случае признания сделки недействительной будет происходить только после полного возмещения покупателю заплаченной суммы.