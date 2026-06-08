Ущерб от так называемой «схемы Долиной» за год превысил 2 млрд рублей, пишет тг-канал Shot.

Сейчас как минимум 200 семей, в основном молодые, пытаются вернуть через суд купленные у пенсионеров квартиры. Судебные разбирательства затягиваются, и обманутые покупатели вынуждены жить в съемном жилье или у знакомых.

Издание отмечает, что эта сумма может быть даже больше. По его данным, новые эпизоды махинаций продолжают выявляться практически каждый день.

Вам будет интересно В России хотят ужесточить условия выдачи семейной ипотеки Минфин России рассматривает возможность ужесточения условий семейной ипотеки. Фото: freepik По информации «Коммерсанта», с 1 июля ставка по семейной и...

Ране сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который предусматривает, что возврат жилья продавцу в случае признания сделки недействительной будет происходить только после полного возмещения покупателю заплаченной суммы.