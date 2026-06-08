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Новости СВО

Житель Сланцевского района Эдуард Гюлемиров погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Эдуард Гюлемиров. Ему было 55 лет.

Церемония прощания с бойцом состоится 9 июня в храме святого преподобного Серафима Саровского. Сержанта похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Житель Сланцевского района Эдуард Гюлемиров погиб на СВО - Ему было 55 лет.
Фото: глава Сланцевского района Марина Чистова

Эдуард Гюлемиров родился в Казахстане. Там же он окончил школу и профессиональное училище. В 1995 году он переехал в Сланцы, где работал на шахте №3 и других предприятиях Ленобласти. В сентябре 2025 года мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Эдуард Гюлемиров служил стрелком-сапером отделения штурмового взвода. Он погиб 26 мая 2026 года.

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Фото: МЧС ЛО/ Архив

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В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

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