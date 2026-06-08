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Новости Социум

Александр Новак обсудил в студии VK Видео экономику, санкции и культуру

Зампредседателя правительства обсудил с Ксенией Бородиной вопросы внешней политики, экономики и культуры.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак дал интервью телеведущей Ксении Бородиной в студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума. Беседа была посвящена злободневным вопросам внешней политики и экономики, а также культуры.

Так, комментируя решение Британии разрешить ввоз дизеля и керосина из российской нефти, несмотря на санкции, Александр Новак заявил, что в нынешней власти недружественной страны находятся беспринципные люди.

«Беспринципные люди: когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо – в данный момент, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного, – тут же забыли про принципы, что Россия плохая, давайте покупать обратно», – заявил политик.

Подробнее — в видео.

 

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08.06.2026
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Теги

VK Видео Александр Новак
Новости Социум

Десятки тысяч жителей Ленобласти оформили ЕКП "Ленинградская"

Губернатор региона рассказал о преимуществах банковской смарт-карты.

Десятки тысяч жителей Ленобласти оформили ЕКП "Ленинградская" - Губернатор региона рассказал о преимуществах банковской смарт-карты.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

С момента запускабанковской карты ЕКП «Ленинградская» прошёл год, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. С тех пор удобный платежный инструмент завели десятки тысяч жителей региона.

Как отметил губернатор, ЕКП «Ленинградская» позволяет решать сразу множество задач. Среди них: оплата льготного проезда на территории области и Петербурга, получение выплат и электронных сертификатов. Также участники программы могут получать привилегии от партнеров, а возрастным жителям Ленобласти также доступны бесплатные походы в музеи и на особо охраняемые природные территории. С начала действия программы такой возможностью воспользовались порядка 10 тысяч человек, отметил Александр Дрозденко.

«Скидки от бизнеса — партнёрская сеть активно растёт. Уже больше 1100 компаний: театры, музеи, торговые сети, рестораны — скидки при предъявлении ЕКП «Ленинградская» и других карт проекта. Будем добавлять новых партнёров и новые сервисы. Чтобы у каждого жителя 47-го региона в кармане всегда была многофункциональная ключ-карта к разным возможностям», — добавил губернатор.

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08.06.2026
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Теги

ЕКП «Ленинградская» Александр Дрозденко

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