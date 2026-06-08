weather 22°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Новости Происшествия Главное

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные - Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.
Фото: МЧС ЛО/ Архив

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

Вам будет интересно
Мужчина с собакой погибли под колесами каршеринга на КАД
Автомобиль каршеринга насмерть сбил мужчину и его собаку на КАД в районе Шушар в ночь на 7 июня около 01:35. За рулем арендованной машины находился во...
07.06.2026
372

Теги

Аварии в Ленобласти
Новости Социум

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году

В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровья прошли свыше 240 тысяч женщин. Об этом на аппаратном совещании доложил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году - В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровь
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

При этом 684 женщины получили медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

«Мы отмечаем повышение осознанного отношения к здоровью и планированию беременности. Одной из причин недоношенности как раз является несвоевременная диспансеризация и несвоевременное выявление хронических заболеваний. В женские консультации поставлено более 200 единиц медицинского оборудования, а свыше 260 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, получили медицинскую помощь», — подчеркнул Александр Жарков.

Кроме того, в регионе увеличена доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами. По этому показателю Ленинградская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

Теги

Ленобласть Александр Жарков репродуктивное здоровье

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Перечислены самые подделываемые товары в России
Перечислены самые подделываемые товары в России

22:30 07.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июня

06:22 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться