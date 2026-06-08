Такая меры поддержки могла бы родственников активнее включаться в заботу о внуках, считает депутат Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести в России бабушкин и дедушкин капитал. По мнению депутата, новая меры поддержки смогла стимулировать участие старших родственников в воспитании внуков.

Как заявила Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС, если раньше выход на пенсию позволял бабушкам и дедушкам полностью посвящать себя семье и помощи детям, то сегодня многие возрастные родственники продолжают работать. Это ограничивает их возможности в уходе за внуками.

«Отцовский капитал - это хорошо, но еще лучше капитал »третьего поколения« — бабушкин или дедушкин», — отметила Буцкая.

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