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Новости Социум

Бабушкин и дедушкин капитал предложили ввести в России

Такая меры поддержки могла бы родственников активнее включаться в заботу о внуках, считает депутат Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести в России бабушкин и дедушкин капитал. По мнению депутата, новая меры поддержки смогла стимулировать участие старших родственников в воспитании внуков.

Как заявила Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС, если раньше выход на пенсию позволял бабушкам и дедушкам полностью посвящать себя семье и помощи детям, то сегодня многие возрастные родственники продолжают работать. Это ограничивает их возможности в уходе за внуками.

«Отцовский капитал - это хорошо, но еще лучше капитал »третьего поколения« — бабушкин или дедушкин», — отметила Буцкая.

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Новости Социум

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В российских колледжах не станут оценивать поведение студентов, заявил замглавы министерства.

В российских колледжах не станут вводить систему оценок за поведение. Как отметил заместитель главы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин, студенты более ответственно подходят к учебному процессу.

«В настоящее время пока мы не рассматриваем такое для колледжей. <...> Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым», — цитирует Желонкина ТАСС.

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