Ближайшие два года мужчина проведет в колонии.

Лужский городской суд признал 54-летнего местного жителя виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля.

Авария произошла в июле 2025 года. По материалам дела, осужденный, управляя автомобилем «Киа» в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигался по автодороге в районе деревни Березицы. Водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ», водитель которого скончался на месте от полученных травм.

При вынесении приговора суд учел состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом третьей группы. Виновника приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, виновный лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.