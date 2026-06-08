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Суд вынес приговор виновнику смертельной аварии в Лужском районе

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии.

Лужский городской суд признал 54-летнего местного жителя виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля.

Авария произошла в июле 2025 года. По материалам дела, осужденный, управляя автомобилем «Киа» в состоянии сильного алкогольного опьянения, двигался по автодороге в районе деревни Березицы. Водитель не справился с управлением, из-за чего машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ», водитель которого скончался на месте от полученных травм.

При вынесении приговора суд учел состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом третьей группы. Виновника приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, виновный лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года.

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смертельная авария Лужский район
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Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

Узнать набранные по итогам испытаний баллы выпускники могут на «Госуслугах».

Публикация результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ленинградской области начнется с 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

Так, не позднее 16 июня будут опубликованы результаты экзаменов по истории, литературе и химии. Не позже 22 июня выпускники смогут узнать набранные баллы по русскому языку.

Не позднее 23 июня доступны станут результаты по базовой и профильной математике, а не позднее 25 июня — по обществознание и физике.

До 30 июня будут опубликованы результаты ЕГЭ по биологии и географии и информатике. Последними обнародуют баллы по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

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Фото на миниатюре: Госуслуги

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