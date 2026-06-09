Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области очистили территорию заказника «Кургальский» от лесного хлама и мусора, оставленного посетителями.

На участке, прилегающем к экотропе «Долина реки Выбья и Лужская губа», собрали пластик и упаковки из-под продуктов. Субботник организовали в рамках Года Команды созидания и программы «Чистые леса Ленинградской области», приурочив его ко Дню эколога.

В Дирекции ООПТ напоминают, что оставление мусора в заказниках нарушает режим особой охраны и может повлечь административную ответственность.