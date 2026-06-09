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В заказнике «Кургальский» прошел субботник

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области очистили территорию заказника «Кургальский» от лесного хлама и мусора, оставленного посетителями.

В заказнике «Кургальский» прошел субботник - В Дирекции ООПТ напоминают, что оставление мусора в заказниках нарушает режим особой охраны и может
Фото: ЛОГБУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»

На участке, прилегающем к экотропе «Долина реки Выбья и Лужская губа», собрали пластик и упаковки из-под продуктов. Субботник организовали в рамках Года Команды созидания и программы «Чистые леса Ленинградской области», приурочив его ко Дню эколога.

В Дирекции ООПТ напоминают, что оставление мусора в заказниках нарушает режим особой охраны и может повлечь административную ответственность.

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ООПТ субботник Кургальский заказник заказник Ленобласть
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