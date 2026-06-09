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Новости Социум

В Ленобласти инвесторы восстановят 29 объектов культурного наследия

В Ленобласти планируется восстановление 29 объектов культурного наследия при участии инвесторов и поддержке государства.

Совместно с «ДОМ.РФ» власти Ленобласти выполняют поручение президента России по реконструкции исторических зданий. Три объекта уже нашли инвесторов, по оставшимся 23 торги проведут до конца лета. Еще для трех объектов запланированы повторные торги. Сроки по последним проектам пока не уточняются, сообщила пресс-служба областного правительства.

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объекты культурного наследия Ленобласть Восстановление инвесторы
Новости Социум

Петербург вошел в топ регионов России по доле выгоревших предпринимателей

В Санкт-Петербурге более 54% предпринимателей столкнулись с эмоциональным выгоранием на фоне ухода клиентов и экономической нестабильности, сообщает Neva.Today. Город вошел в число регионов с высокой долей руководителей малого и среднего бизнеса, которые сообщили о психологических трудностях.

По данным исследования, с выгоранием столкнулись 54% петербургских предпринимателей. При этом для 65% временное угнетающее состояние уже стало привычным самочувствием.

Среди регионов с высокой долей выгоревших бизнесменов также оказались Новосибирская область, где этот показатель достиг 57%, Краснодарский край с 53% и Москва с 51%.

Главными причинами такого состояния петербургские предприниматели назвали экономическую нестабильность, уход клиентов и снижение доходов. Экономическую нестабильность отметили 74% участников исследования, уход клиентов – 64%, снижение доходов – 63%.

Кроме того, более 53% бизнесменов не получают удовлетворения от своей работы. Это связано с переработками и большим количеством вспомогательных задач.

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