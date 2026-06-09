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Волонтеры нашли мужчину, заблудившегося в лесу Ломоносовского района

Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли 30-летнего Егора, который заблудился в лесу по пути из деревни Таменгонт в Коваши в Ломоносовском районе. Заявка на горячую линию поискового отряда поступила в начале июня около 21:00. Мужчина сбился с пути во время прогулки по лесу.

Волонтеры нашли мужчину, заблудившегося в лесу Ломоносовского района - Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли 30-летнего Егора, который заблудился в лесу по пути из деревни Таменгонт
Фото: vk_com/wall-41515336_157761

С собой у Егора был телефон, но на нем оставалось всего несколько процентов заряда. К поискам подключились специалисты направления «Лес на связи». Координатор Александр с позывным «Леший» созвонился с мужчиной и выяснил, как тот шел: мимо линии электропередач, по тропинкам и вдоль реки.

До того, как телефон окончательно разрядился, координатор успел определить примерное местоположение Егора и попросил его оставаться на месте до прибытия добровольцев. На поиски выехали два экипажа. В первый вошли Ксения с позывным «Эйлиен» и Сергей с позывным «Хьюман», во второй – Анна с позывным «Импульс» и Виктор с позывным «Голди».

Первый отклик волонтеры услышали с расстояния 800 метров, но затем он пропал. Когда добровольцы прошли еще около 400 метров, отклик повторился.

Около 02:00 первая группа вышла к излучине реки и увидела Егора на другом берегу. Перейти реку там было невозможно: она оказалась глубокой и быстрой. Вскоре вторая группа подошла с другого изгиба излучины, нашла мелкий перекат и смогла добраться до мужчины.

Егор был бодр, но промок и продрог. Его укутали в спасодеяло, а затем вывели к машинам, где мужчину уже ждали друзья.

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Ломоносовский район Таменгонт Коваши Ленинградская область ЛизаАлерт
Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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