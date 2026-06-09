Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.