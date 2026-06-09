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Кратковременные дожди и +26°С – погода в Ленобласти на 10 июня

В Ленобласти 10 июня ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди и +26°С – погода в Ленобласти на 10 июня - Не исключены ночные грозы.
Фото: Freepik.

Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Не исключены ночные грозы. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем +21…+26°С, на западе региона местами до +18°С.

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08.06.2026
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Теги

Ленобласть погода дожди лето грозы
Новости Социум

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС - Депутаты направили соответствующее письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Фото: magnific.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.

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Теги

Омс ортодонтия дети здравоохранение госдума

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