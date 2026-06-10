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За нарушения при добыче песка оштрафовали компанию из Всеволожского района

Компанию «Экотранс» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче песка на месторождении «Поле-2» во Всеволожском районе, выявленные во время проверки соблюдения законодательства о недрах.

Компания нарушала условия лицензии на пользование недрами и игнорировала требования по охране недр и гидроминеральных ресурсов. Это создавало риск загрязнения.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении «Экотранса» 2 административных дела. По итогам их рассмотрения компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также надзорное ведомство внесло представление.

Предприятие приняло меры для устранения выявленных нарушений. Фактическое исправление всех недочетов остается на контроле природоохранной прокуратуры.

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В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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Теги

Попова роспотребнадзор Россия вакцина вакцинация здравоохранение

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