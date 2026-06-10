Компанию «Экотранс» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при добыче песка на месторождении «Поле-2» во Всеволожском районе, выявленные во время проверки соблюдения законодательства о недрах.

Компания нарушала условия лицензии на пользование недрами и игнорировала требования по охране недр и гидроминеральных ресурсов. Это создавало риск загрязнения.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении «Экотранса» 2 административных дела. По итогам их рассмотрения компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также надзорное ведомство внесло представление.

Предприятие приняло меры для устранения выявленных нарушений. Фактическое исправление всех недочетов остается на контроле природоохранной прокуратуры.