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Газ провели в восемь деревень Сланцевского района

Сразу восемь распределительных газопроводов ввели в эксплуатацию 9 июня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района.

Газ провели в восемь деревень Сланцевского района - Сразу восемь распределительных газопроводов ввели в эксплуатацию 9 июня в Старопольском сельском пос
Фото: vk_com/wall-202353117_6181

Новые сети охватили деревни Старополье, Кологриво, Заберезье, Кушела, Плешево, Шакицы, Пантелейково и Гаянщина. Раньше жителям приходилось пользоваться дровами.

Общая протяженность газопроводов составила 11,8 километра. Техническая возможность подключения появилась для более чем 500 домов и одной котельной.

«Мы продолжаем расширение газовой инфраструктуры Ленинградской области в рамках крупнейших президентских проектов – газификации и догазификации – и делаем все возможное, чтобы как можно больше жителей региона оценили преимущества использования сетевого природного топлива», – отметил главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Рогачев

В числе первых потребителей оказались семья Парачевых из деревни Старополье и фермерское хозяйство семьи Елагиных в Кологриво. 

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Теги

Сланцевский район Ленинградская область
Новости Социум Главное

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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Теги

Попова роспотребнадзор Россия вакцина вакцинация здравоохранение

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