Сразу восемь распределительных газопроводов ввели в эксплуатацию 9 июня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района.

Новые сети охватили деревни Старополье, Кологриво, Заберезье, Кушела, Плешево, Шакицы, Пантелейково и Гаянщина. Раньше жителям приходилось пользоваться дровами.

Общая протяженность газопроводов составила 11,8 километра. Техническая возможность подключения появилась для более чем 500 домов и одной котельной.

«Мы продолжаем расширение газовой инфраструктуры Ленинградской области в рамках крупнейших президентских проектов – газификации и догазификации – и делаем все возможное, чтобы как можно больше жителей региона оценили преимущества использования сетевого природного топлива», – отметил главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз» Александр Рогачев

В числе первых потребителей оказались семья Парачевых из деревни Старополье и фермерское хозяйство семьи Елагиных в Кологриво.