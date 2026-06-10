Городские аварийные службы Санкт-Петербурга с 1 по 7 июня приняли 488 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, сообщает «МК в Питере». За неделю специалисты собрали более 66 тонн опасных отходов и направили их на утилизацию.

Сотрудники экологической службы «Экострой» выполнили 24 выезда, в том числе на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Также специалисты собрали 60 килограммов нефтесодержащих отходов.

На обезвреживание отправили люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и автомобильные покрышки. Кроме того, в городе проводили работы по очистке водных объектов от загрязнений.

По итогам недели с водных объектов вывезли около 27 кубометров отходов.