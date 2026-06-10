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Экологические службы Петербурга за неделю собрали 66 тонн опасных отходов

Городские аварийные службы Санкт-Петербурга с 1 по 7 июня приняли 488 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, сообщает «МК в Питере». За неделю специалисты собрали более 66 тонн опасных отходов и направили их на утилизацию.

Сотрудники экологической службы «Экострой» выполнили 24 выезда, в том числе на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями. Также специалисты собрали 60 килограммов нефтесодержащих отходов.

На обезвреживание отправили люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и автомобильные покрышки. Кроме того, в городе проводили работы по очистке водных объектов от загрязнений.

По итогам недели с водных объектов вывезли около 27 кубометров отходов.

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В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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