Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.
«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.
Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.