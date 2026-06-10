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В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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Попова роспотребнадзор Россия вакцина вакцинация здравоохранение
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Госдума разрешила управлять багги и вездеходами с правами B, C и D

Госдума приняла закон, который позволит водителям с правами категорий B, C и D управлять некоторыми самоходными машинами, включая багги, вездеходы и болотоходы.

Речь идет о внедорожных транспортных средствах категории AII, которые имеют до восьми мест и максимальную допустимую массу не более 3,5 тонны. Правило будет действовать только при использовании машин в рамках аренды и при условии проведения инструктажа по правильному и безопасному управлению техникой. Кроме того, допуск к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения.

В настоящее время управление самоходными машинами категории «АII» возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста.

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