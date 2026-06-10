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Новости Социум

Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Ночь музыки» в Гатчине

Для гостей фестиваля «Ночь музыки», который пройдет в ночь с 4 на 5 июля в Гатчинском музее-заповеднике, назначили дополнительные пригородные поезда.

4 июля с Балтийского вокзала будет отправлен дополнительный поезд №6375 в 20:35. Время прибытия на станцию Гатчина-Балтийская — 21:38. Для обратной дороги 5 июля назначен поезд №6304, который отправится со станции Гатчина-Балтийская в 03:40. Время прибытия на Балтийский вокзал Петербурга — 04:42, сообщили в ОЖД.

В этом году фестиваль посвящен 260-летию Гатчинского дворца.

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Теги

ночь музыки Гатчина Ленобласть электрички ожд
Новости Социум

Скорая помощь спасла мужчину с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в Ленобласти

Бригада скорой помощи Сертоловской подстанции помогла пожилому мужчине с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в пансионате Ленинградской области.

К приезду медиков мужчина был мокрым от пота и находился в угнетенном состоянии. Бригада быстро распределила задачи. Врачи провели необходимую терапию и перевели пациента на ИВЛ.

Предварительно у пожилого мужчины диагностировали менингоэнцефалит. Его требовалось срочно доставить в специализированный стационар. Дополнительной сложностью стала эвакуация пациента со второго этажа по узкой лестнице.

Администратор пансионата нашел двух мужчин для помощи медикам. Медицинская сестра при этом несла на себе почти все оборудование бригады. Вскоре пациента доставили в больницу.

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Теги

скорая помощь Ленинградская область

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