Для гостей фестиваля «Ночь музыки», который пройдет в ночь с 4 на 5 июля в Гатчинском музее-заповеднике, назначили дополнительные пригородные поезда.

4 июля с Балтийского вокзала будет отправлен дополнительный поезд №6375 в 20:35. Время прибытия на станцию Гатчина-Балтийская — 21:38. Для обратной дороги 5 июля назначен поезд №6304, который отправится со станции Гатчина-Балтийская в 03:40. Время прибытия на Балтийский вокзал Петербурга — 04:42, сообщили в ОЖД.

В этом году фестиваль посвящен 260-летию Гатчинского дворца.