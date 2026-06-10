Спустя почти полгода в Северной столице нашли мужчину, по вине которого от огня пострадали шесть машин.
В Петербурге установили личность мужчины, устроившего пожар на парковке во дворе дома на Дунайском проспекте. ЧП произошло еще в январе этого года.
По информации 78.ru, тогда соседи полагали, что пожар возник в результате конфликта между криминалитетом. Машина, с которой начался пожар, принадлежала бывшему лидеру преступной группировки. Однако реальная причина ЧП не была связана с криминальными разборками.
Оказалось, что пожар устроил 66-летний житель этого же дома. После задержания мужчина рассказал, что таким образом отомстил владельцу авто за сбитого кота. Теперь поджигателю грозит уголовная ответственность.
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