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Отомстил за сбитого кота: в Петербурге задержали виновника январского пожара на парковке

Спустя почти полгода в Северной столице нашли мужчину, по вине которого от огня пострадали шесть машин. 

В Петербурге установили личность мужчины, устроившего пожар на парковке во дворе дома на Дунайском проспекте. ЧП произошло еще в январе этого года.

По информации 78.ru, тогда соседи полагали, что пожар возник в результате конфликта между криминалитетом. Машина, с которой начался пожар, принадлежала бывшему лидеру преступной группировки. Однако реальная причина ЧП не была связана с криминальными разборками.

Оказалось, что пожар устроил 66-летний житель этого же дома. После задержания мужчина рассказал, что таким образом отомстил владельцу авто за сбитого кота. Теперь поджигателю грозит уголовная ответственность.

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10.06.2026
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Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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