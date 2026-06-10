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Обманутая по бабушкиной схеме россиянка вернула квартиру и отсудила почти миллион у экс-хозяйки жилья

Московский суд встал на сторону покупательницы жилья, которая была вынуждена больше года добиваться выселения пенсионерки из своей квартиры.

Жительницы Москвы смогла вернуть купленную у пенсионерки квартиру и взыскала с нее почти миллион рублей компенсации.

Как пишут СМИ, женщина по имени Юлия, готовясь к рождению ребенка, приобрела квартиру у пенсионерки за 9 миллионов рублей в 2023 году. Несмотря на тщательную проверку сделки, после подписания всех документов продавец отказалась освобождать жилье. В результате покупательнице пришлось потратить более года на судебные тяжбы.

Ситуация усложнилась, когда спустя полтора года после продажи пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, утверждая, что стала жертвой мошенников. Однако адвокату новой хозяйки квартиры удалось доказать правомерность сделки и защитить права клиентки.

В итоге суд встал на сторону покупательницы, оставив право собственности за ней. Также в пользу женщины с ответчицы взыскано порядка 900 тысяч рублей в качестве компенсации за период, в течение которого она незаконно занимала чужую жилплощадь.

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Теги

бабушкина схема с квартирами Москва
Новости Социум

В Волосово заведующий аптекой работал по поддельному диплому

Против фармацевта завели уголовное дело.

В городе Волосово против местного жителя завели уголовное дело по статье об использовании поддельных документов. Мужчина работал заведующим аптеки с фальшивым дипломом об образовании. Об этом 10 июня сообщили в прокуратуре по Ленинградской области.

«Прокуратура Волосовского района требует исключения из Федерального регистра сведений о фармацевте с подложным дипломом Прокуратура Волосовского района выявила факт использования подложного диплома заведующим аптекой в г. Волосово», — указано в сообщении.

Проверка ведомства показала, что работодатель внес в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников сведения о подчиненном, который не получал соответствующее медицинское образование.

Теперь ведомство через суд добивается исключения подозреваемого из регистра.

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Теги

Волосово прокуратура подделка документов

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