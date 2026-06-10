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Новости Социум

В России хотят отпускать граждан с работы на 2 часа раньше из-за жары

С такой идеей выступили в Госдуме.

В России следует отпускать граждан с работы раньше, если в помещении фиксируется высокая температура. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий подчеркнул, что жара негативно сказывается не только на работоспособности людей, но и на самочувствии.

«Предлагаю установить понятный и единый для всей страны подход: при температуре воздуха на рабочем месте свыше 28,5 градуса рабочий день сокращать на один час, свыше 29 градусов — на два часа, а при дальнейшем повышении температуры — увеличивать продолжительность такого сокращения», — цитирует Чернышова ТАСС.
 

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Теги

госдума жара сокращение рабочего дня
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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