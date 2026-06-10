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Новости Социум

Жителей Ленобласти предупредили об изменениях в расписании маршрута №653

С 12 июня меняется график движения маршрута №653 «Лаголово – ж/д станция Ораниенбаум».

По будням автобусы будут отправляться из Лаголово в 07:20, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:00, 19:00 и 21:00. В выходные дни рейсы запланированы на 09:20, 13:20, 17:10 и 21:00.

От станции Ораниенбаум по будням транспорт будет отправляться в 07:00, 09:05, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. По выходным дням предусмотрены рейсы в 07:00, 11:00, 15:00 и 19:00, сообщили в комитете по транспорту.

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Жителям и гостям Ленобласти рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.

Теги

автобус Ленобласть комитет по транспорту
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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