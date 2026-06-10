С 12 июня меняется график движения маршрута №653 «Лаголово – ж/д станция Ораниенбаум».

По будням автобусы будут отправляться из Лаголово в 07:20, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:00, 19:00 и 21:00. В выходные дни рейсы запланированы на 09:20, 13:20, 17:10 и 21:00.

От станции Ораниенбаум по будням транспорт будет отправляться в 07:00, 09:05, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. По выходным дням предусмотрены рейсы в 07:00, 11:00, 15:00 и 19:00, сообщили в комитете по транспорту.

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Жителям и гостям Ленобласти рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.