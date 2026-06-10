Традиционно редакция ivbg.ru следит за развитием телекоммуникационной инфраструктуры в 47 регионе. На этот раз в центре внимания оказалось обновление связи в самых густонаселенных городах Ленинградской области.

Инженеры разместили дополнительное оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах. Модернизация затронула административные центры, города-спутники Санкт-Петербурга и населенные пункты на юго-востоке Ленобласти — Мурино, Кудрово и Тихвин. Улучшения коснулись не только плотных жилых кварталов, но и территорий для прогулок и отдыха.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как пояснили специалисты, были масштабированы LTE-мощности, чтобы разгрузить сеть и увеличить ее емкость перед сезоном летних пиковых нагрузок, когда к инфраструктуре одновременно подключается большое число абонентов. Только за последний год количество базовых станций в Мурино выросло на 10%, в Кудрово — на 9%, а в Тихвине — почти на 5%.

Технические работы позволили расширить покрытие 4G. Кроме того, жители и гости Северо-Западного региона теперь могут пользоваться технологией VoLTE (voice over LTE).

«Мы поэтапно модернизируем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ориентируясь на спрос жителей и гостей Северо-Запада. В этот раз фокус сместили на наиболее динамично растущие районы области: расширили покрытие 4G в густонаселенных городах с активной застройкой, где проживают сотни тысяч человек. Это логичное продолжение нашей стратегии — ранее, к летнему сезону, мы уже обеспечили гигабитные скорости и качественное покрытие в крупных жилых массивах в городе Мурино», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее редакция рассказывала о том, как в десяти районах Петербурга расширили покрытие мобильной связи.