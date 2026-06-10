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Новости Социум

В крупнейших городах Ленинградской области обновили покрытие LTE

Традиционно редакция ivbg.ru следит за развитием телекоммуникационной инфраструктуры в 47 регионе. На этот раз в центре внимания оказалось обновление связи в самых густонаселенных городах Ленинградской области.

Инженеры разместили дополнительное оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах. Модернизация затронула административные центры, города-спутники Санкт-Петербурга и населенные пункты на юго-востоке Ленобласти — Мурино, Кудрово и Тихвин. Улучшения коснулись не только плотных жилых кварталов, но и территорий для прогулок и отдыха.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как пояснили специалисты, были масштабированы LTE-мощности, чтобы разгрузить сеть и увеличить ее емкость перед сезоном летних пиковых нагрузок, когда к инфраструктуре одновременно подключается большое число абонентов. Только за последний год количество базовых станций в Мурино выросло на 10%, в Кудрово — на 9%, а в Тихвине — почти на 5%.

Технические работы позволили расширить покрытие 4G. Кроме того, жители и гости Северо-Западного региона теперь могут пользоваться технологией VoLTE (voice over LTE).

«Мы поэтапно модернизируем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ориентируясь на спрос жителей и гостей Северо-Запада. В этот раз фокус сместили на наиболее динамично растущие районы области: расширили покрытие 4G в густонаселенных городах с активной застройкой, где проживают сотни тысяч человек. Это логичное продолжение нашей стратегии — ранее, к летнему сезону, мы уже обеспечили гигабитные скорости и качественное покрытие в крупных жилых массивах в городе Мурино», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее редакция рассказывала о том, как в десяти районах Петербурга расширили покрытие мобильной связи.

Теги

мтс lte Ленинградская область
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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