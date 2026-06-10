Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 68-74 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, покос травы.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 644-657 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена против ослепительных экранов в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 39-0 ограничение скорости движения в направлении на Б. Ижору с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 65-85-65 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 93-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов откосной части;

км 118-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 123-124 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, монтаж барьерного ограждения;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 20-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, наклеивание световозвращающей пленки на СВЭ;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 41-42, км 60-63 ограничение скорости движения в сторону СПБ с -08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 82-84, км 116-117 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную, уборка мусора, уборка грунта, очистка тротуаров, очистка канав и кюветов;

км 33-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00 до 17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 71-31-71 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, обработка гербицидами нежелательной растительности.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 0-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, гидроизоляция деформационных швов на искусственных сооружениях;

км 40-52 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, мех. очистка обочин;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.