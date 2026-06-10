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Жительница Ленобласти получила штраф за передачу СИМ-карты

Женщина отделалась административным протоколом и штрафом.

Жительницу Соснового Бора оштрафовали за передачу своей СИМ-карты третьим лицам. Теперь ей предстоит выплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре по Ленинградской области, женщина передала СИМ-карту неизвестным за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. 

«Такие действия предоставляют возможность использовать абонентский номер в преступных целях и нарушают требования законодательства о связи», — подчеркнули в ведомстве.

В результате суд назначил местной жительнице штраф в рамках ч. 1 ст. 13.29.1 КоАП РФ. 

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сим-карта штраф Сосновый Бор
Новости Социум

Юрист раскрыла, могут ли выпускники школ гулять одни до утра

Родители, отпускающие своих детей-выпускников одних на ночь, могут столкнуться с ответственностью.

Несовершеннолетним выпускникам запрещено находиться одним на улице в ночное время, предупредила юрист Лилия Василенко. Если полиция заметит ребенка без сопровождения родителей, им грозит административная ответственность.

«Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей», — цитирует эксперта РИА Новости.  

То же касается и ресторанов, где у вчерашних школьников традиционно проходят выпускные. После 22-23 часов вечера несовершеннолетние должны находиться в заведениях в присутствии законных представителей, добавила юрист.

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