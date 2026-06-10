Женщина отделалась административным протоколом и штрафом.

Жительницу Соснового Бора оштрафовали за передачу своей СИМ-карты третьим лицам. Теперь ей предстоит выплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре по Ленинградской области, женщина передала СИМ-карту неизвестным за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

«Такие действия предоставляют возможность использовать абонентский номер в преступных целях и нарушают требования законодательства о связи», — подчеркнули в ведомстве.

В результате суд назначил местной жительнице штраф в рамках ч. 1 ст. 13.29.1 КоАП РФ.