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Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России в 2027 году не отменят

ЕГЭ в 2027 году не будет отменено и пройдет без серьезных изменений. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в России в 2027 году не отменят - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в 2027 году состоится и пройдет без серьезных изменени
Фото: freepik.

«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — отметил Музаев.

Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня. Всего на экзамен заявилось 745,4 тыс. человек, 664 тыс. из которых — выпускники текущего года. Досрочный период сдачи экзамена будет длиться с 20 марта по 20 апреля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

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Теги

Россия образование школы ЕГЭ Рособрнадзор Выпускник
Для души Новости

В Ленинградской области у медведей начался гон

В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.

Теги

Ленобласть медведи Всеволожский район Павел Глазков гон

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