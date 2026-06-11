ЕГЭ в 2027 году не будет отменено и пройдет без серьезных изменений. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — отметил Музаев.
Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня. Всего на экзамен заявилось 745,4 тыс. человек, 664 тыс. из которых — выпускники текущего года. Досрочный период сдачи экзамена будет длиться с 20 марта по 20 апреля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.