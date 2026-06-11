Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Ленинградской области за 2025 год состоятся 11 июня в 11:00. Жители региона смогут узнать, на что были потрачены бюджетные средства.

Очная встреча пройдёт по адресу: Приозерский район, посёлок Сосново, улица Мичуринская, дом 2А (Сосновский дом творчества). Также предусмотрена онлайн-трансляция — подключиться можно по ссылке.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.