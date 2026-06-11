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Новости Экономика

Жителей Ленобласти приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2025 год

Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Ленинградской области за 2025 год состоятся 11 июня в 11:00. Жители региона смогут узнать, на что были потрачены бюджетные средства.

Очная встреча пройдёт по адресу: Приозерский район, посёлок Сосново, улица Мичуринская, дом 2А (Сосновский дом творчества). Также предусмотрена онлайн-трансляция — подключиться можно по ссылке.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.

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Ленобласть бюджет Ленобласти бюджет
Новости Социум

Испытания высокоскоростной магистрали Москва - Петербург запланированы на 2027 год

Министерство транспорта России поставило задачу начать испытания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Испытания нужны, чтобы сделать выводы, что-то донастроить и доработать. На всем участке, где будут проходить тесты, уже развернута стройка», - пояснил Никитин.

Для первого высокоскоростного поезда уже сварены 11 кузовов вагонов. Пять из них уже окрашены, еще для четырех вагонов монтируются окна и различные системы.

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Напомним, протяженность магистрали составит около 700 километров, она пройде по шести регионам с населением почти 30 млн человек. Ожидается, что после запуска поездов пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. Завершение проектирования и строительства запланировано на 2028 год, когда магистраль и начнет работать.

Теги

ВСМ ВСМ "Москва -Петербург" Москва Петербург

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