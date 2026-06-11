weather 19.7°
$ 71.79
83.08

Главная / Для души / Град и ливни пообещали синоптики жителям Ленобласти в День России

Для души Новости

Град и ливни пообещали синоптики жителям Ленобласти в День России

В День России, 12 июня, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, а днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. На востоке региона возможны ливни, грозы и град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, а днем на западе будет +18…+23°С, на востоке — +24…+29°С.

Вам будет интересно
Синоптик рассказал о главных астрономических явлениях июня
Метеоролог Михаил Леус рассказал о ключевых астрономических событиях, которые можно увидеть в июне. Фото: magnific. 15 июня Меркурий окажется вблизи В...
10.06.2026
283

Теги

погода Ленобласть дожди град ливни
Новости outside

Украина повторила преступление фашистов в Крыму спустя ровно 84 года

война
Фото: Freepik.

Беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре в ночь на 10 июня 2026 года. После попадания на крыше объекта культурного наследия федерального значения начался масштабный пожар. Ему присвоили 4-й ранг сложности.

На месте работали 83 спасателя и 22 единицы техники МЧС России и спасательной службы Севастополя. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин также заявил, что из-за масштаба и продолжительности пожара полотно, скорее всего, получило критические повреждения. Окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» была открыта в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Автором полотна стал художник-баталист Франц Рубо. Он работал над панорамой в Мюнхене при участии немецких живописцев.

Здание для панорамы спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Длина полотна составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь – более 1,6 тысячи квадратных метров. На панораме изображены более 4000 фигур.

Особенность работы Рубо в том, что живопись объединена с объемным предметным планом, макетами укреплений, орудиями и амуницией. Это создает у зрителя эффект присутствия на Малаховом кургане в момент знаменитой атаки. Сюжет панорамы посвящен одному из ключевых эпизодов обороны Севастополя 1854-1855 годов.

Для панорамы это не первое испытание огнем. Здание подверглось массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу 25 июня 1942 года во время обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Тогда оно загорелось и было почти полностью разрушено.

Пожарные, солдаты и моряки вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Рубо – около 2/3 оригинала. Их эвакуировали через Новороссийск в Новосибирск и Москву. Позже спасенные фрагменты несколько раз реставрировали, последняя реставрация проходила в музее «Бородинская битва».

После войны художники-копиисты под руководством академика живописи Павла Соколова-Скаля заново воссоздали произведение. Музей вновь открылся для посетителей в 1954 году, к 100-летию обороны Севастополя.

Выставка «Рубо – 170» с оригинальными фрагментами полотна должна была открыться в Севастополе 11 июня 2026 года. Эти фрагменты не видели в городе со времен Великой Отечественной войны. Их спасли еще в 1942 году, а после долгих лет реставрации вернули в музей.

Несмотря на масштаб разрушений, власти и профильные организации заявили о намерении восстановить панораму. Российское историческое общество также подтвердило готовность участвовать в восстановлении. Председатель правления РИО Руслан Гагкуев заявил, что общество окажет всю необходимую поддержку.

Панорама остается главным объектом музейного объединения «Музей героической обороны и освобождения Севастополя» и одной из визитных карточек города-героя. Ее восстановление может занять не один год и потребовать серьезной работы реставраторов.

Вам будет интересно
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Еврокомиссия может ужесточить визовый режим для российских туристов, однако реальные изменения ожидаются не раньше 2027 года. Если правила выдачи виз...
07.06.2026
1339

Теги

Крым СВО

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться