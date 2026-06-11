Водитель внедорожника погиб в результате съезда в кювет.
В Лужском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии. В результате ДТП погиб водитель внедорожника, передает региональное управление МВД России.
Авария произошла в минувшие сутки, 10 июня, на 174-м километре дороги «Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга». Водитель автомобиля Tank 700 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
«В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в сообщении.
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