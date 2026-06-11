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Новости Происшествия

Смертельная авария произошла в Лужском районе

Водитель внедорожника погиб в результате съезда в кювет.

В Лужском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии. В результате ДТП погиб водитель внедорожника, передает региональное управление МВД России.

Авария произошла в минувшие сутки, 10 июня, на 174-м километре дороги «Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга». Водитель автомобиля Tank 700 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в сообщении.

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Теги

Лужский район авария
Новости Социум

Газоны и цветники обновили в Приморском парке Победы

Газоны и цветники обновили в Приморском парке Победы в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Работы проходят в рамках содержания общественных пространств и зеленых зон, сообщает «Бриф24».

Ранее глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков во время объездов территорий обратил внимание на необходимость поддерживать порядок и своевременно благоустраивать городские пространства.

На прошлой неделе специалисты очистили дорожки парка от мелких веток, промыли асфальтовые покрытия и обеспечили регулярный сбор мусора на всей территории. Также в Приморском парке Победы продолжили кошение газонов.

Сотрудники провели санитарную обработку детских площадок и промыли оборудование. Параллельно специалисты выполняли плановый полив цветников и клумб, что особенно важно в период теплой и сухой погоды.

Работы по содержанию Приморского парка Победы продолжаются в рамках системного поддержания комфортной городской среды.

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Теги

Приморский парк Победы Санкт-Петербург

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