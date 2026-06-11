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Визовые центры Кипра прекращают прием документов в России

Об этом сообщило посольство республики в РФ.

Посольство Кипра в России уведомило о прекращении приема документов на визы через свои визовые центры с 13 июня. Об этом сообщает РБК.

«13 июня 2026 года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается приём заявлений в местных офисах компании. Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах», — заявили в дипмиссии. 

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Кипр Россия визы
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Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли

Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый механизм решения проблемы с очередью на земельные участки для многодетных семей.

Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли - В Всеволожском районе Ленинградской области стоимость земельного сертификата для многодетных семей п
Фото: freepik.

Вместо предоставления земли семья может получить региональный сертификат на 450 тысяч рублей, который ежегодно индексируется. К нему теперь добавилась единовременная районная выплата в размере 600 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма помощи составляет более миллиона рублей. Администрация Всеволожского района выпустила соответствующее постановление.

Эти средства можно направить на покупку земли, погашение ипотеки или приобретение жилья, рассказала руководитель КУГИ Марина Тоноян.

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Теги

земельный сертификат многодетные семьи Всеволожский район Ленобласть

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