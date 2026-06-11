Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый механизм решения проблемы с очередью на земельные участки для многодетных семей.

Вместо предоставления земли семья может получить региональный сертификат на 450 тысяч рублей, который ежегодно индексируется. К нему теперь добавилась единовременная районная выплата в размере 600 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма помощи составляет более миллиона рублей. Администрация Всеволожского района выпустила соответствующее постановление.

Эти средства можно направить на покупку земли, погашение ипотеки или приобретение жилья, рассказала руководитель КУГИ Марина Тоноян.