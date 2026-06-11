Об этом сообщило посольство республики в РФ.
Посольство Кипра в России уведомило о прекращении приема документов на визы через свои визовые центры с 13 июня. Об этом сообщает РБК.
«13 июня 2026 года истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается приём заявлений в местных офисах компании. Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах», — заявили в дипмиссии.