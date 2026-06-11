Подразделения транспортной полиции региона получили новые внедорожники.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о передаче транспортной полиции четырех новых внедорожников. Автомобили будут задействованы для патрулирования территорий морских портов.
«Ленинградская область усиливает безопасность стратегических объектов в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников. Порты региона — это критическая инфраструктура, и мы обязаны обеспечить здесь максимальный контроль», — подчеркнул глава региона.
Пополнение автопарка подразделений позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы. Передача автотранспорта проходила при участии Комитета правопорядка и безопасности и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Всего с начала 2026 года правительство региона закупило и передало 18 автомобилей для обеспечения безопасности критических важных объектов. Александр Дрозденко подчеркнул, что эта работа будет продолжена.