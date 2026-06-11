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В Ленобласти усилили безопасность портовой инфраструктуры

Подразделения транспортной полиции региона получили новые внедорожники.

В Ленобласти усилили безопасность портовой инфраструктуры - Подразделения транспортной полиции региона получили новые внедорожники.
Фото: Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о передаче транспортной полиции четырех новых внедорожников. Автомобили будут задействованы для патрулирования территорий морских портов. 

«Ленинградская область усиливает безопасность стратегических объектов в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников. Порты региона — это критическая инфраструктура, и мы обязаны обеспечить здесь максимальный контроль», — подчеркнул глава региона.

Пополнение автопарка подразделений позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы. Передача автотранспорта проходила при участии Комитета правопорядка и безопасности и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Всего с начала 2026 года правительство региона закупило и передало 18 автомобилей для обеспечения безопасности критических важных объектов. Александр Дрозденко подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

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29.05.2026
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Александр Дрозденко Ленинградская область
Новости Социум

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти

Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр для концертов у озера в Новом Девяткино, а также скейт-парк в Сертолово. Голосование завершится уже завтра, 12 июня.

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти - Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр дл
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект выполнен таким образом, чтобы интересные занятия и объекты могли найти жители любого возраста. В этом году, по его словам, активно голосует молодёжь.

«Возможность выбрать дизайн-проекты на zagorodsreda.gosuslugi.ru есть с 14 лет, ребята об этом узнают и принимают взрослые решения, выбирая будущее своих городов. Именно проекты, поддержанные жителями, мы будем благоустраивать по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждому проголосовавшему — большое спасибо, ещё есть время присоединиться!», — подчеркнул Беляев.

Топ-5 пространств, за которые активнее всего голосует молодёжь, опубликован на сайте правительства Ленинградской области.

Теги

Ленобласть благоустройство

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