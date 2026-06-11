В зоне СВО погиб житель Тихвинского района Ленобласти Андрей Дмитриев. Ему был 41 год.

Гражданская панихида и отпевание прошли 11 июня в часовне Всех Святых. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Андрей Дмитриев родился в Тихвине, окончил тихвинский лицей №8, а затем трудился на предприятиях Тихвинского района. В марте 2026 года он заключил контракт с Минобороны РФ. Андрей Дмитриев служил механиком-водителем - стрелком мотострелкового отделения. Рядовой погиб 6 мая 2026 года.