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Новости СВО

Военнослужащий из Тихвина Андрей Дмитриев погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Тихвинского района Ленобласти Андрей Дмитриев. Ему был 41 год.

Гражданская панихида и отпевание прошли 11 июня в часовне Всех Святых. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Тихвинском новом городском кладбище.

Военнослужащий из Тихвина Андрей Дмитриев погиб на СВО - Ему был 41 год.
Фото: администрация Тихвинского района

Андрей Дмитриев родился в Тихвине, окончил тихвинский лицей №8, а затем трудился на предприятиях Тихвинского района. В марте 2026 года он заключил контракт с Минобороны РФ. Андрей Дмитриев служил механиком-водителем - стрелком мотострелкового отделения. Рядовой погиб 6 мая 2026 года.

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10.06.2026
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Новости Социум

Движение общественного транспорта изменится в центре Петербурга из-за пробега

В Петербурге 13 июня изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за проведения пробега «Санкт-Петербург. Экиден».

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191, а также троллейбусных №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22.

Маршруты будут изменены из-за закрытия движения транспорта: с 0:00 до 23:59 по Исаакиевской площади и с 6:00 до 15:00 по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, а также Английской набережной до Благовещенского моста.

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Теги

пробег Петербург ограничение движения

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