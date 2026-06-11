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Новости Социум

В Южном микрорайоне Всеволожска согласован проект школы на 1300 мест

Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик новой школы в Южном микрорайоне Всеволожска. Образовательное учреждение рассчитано на 1300 учеников с 1 по 11 классы. 

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что для жителей Южного микрорайона это долгожданный объект, и согласование архитектурного облика приближает начало строительства.

«Уже сейчас видно, что школа будет удобной с первого шага, от входа на территорию до класса, спортивного зала и школьного двора. Поэтому отдельно оценили навигацию, доступность, площадки для детей разного возраста и общее качество среды. Наша задача сейчас простая: пройти следующие процедуры без потери темпа и довести объект до строительства», — сказал Барановский.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Теги

Евгений Барановский Всеволожск образование в Ленобласти
Новости Социум

Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.

Ограничения касаются товаров, подпадающих под карантинный контроль, а также их транзита через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Меры будут действовать до появления надежного алгоритма проверки безопасности и прослеживаемости грузов.

Причина запрета — систематические находки опасных организмов в поставках. Только за июнь зафиксировали три случая обнаружения капрового жука (многоядного вредителя запасов, который отсутствует на российской территории) в партиях орехов, сушеных персиков и вяленых томатов.

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В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа зарубежного ведомства создаёт риск для фитосанитарной безопасности России и всего ЕАЭС.

Подкарантинная продукция — это товары растительного происхождения и сопутствующие предметы, которые способны переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков. Оборот таких грузов контролируется государством.

Теги

Россельхознадзор армения Россия

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