Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик новой школы в Южном микрорайоне Всеволожска. Образовательное учреждение рассчитано на 1300 учеников с 1 по 11 классы.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что для жителей Южного микрорайона это долгожданный объект, и согласование архитектурного облика приближает начало строительства.

«Уже сейчас видно, что школа будет удобной с первого шага, от входа на территорию до класса, спортивного зала и школьного двора. Поэтому отдельно оценили навигацию, доступность, площадки для детей разного возраста и общее качество среды. Наша задача сейчас простая: пройти следующие процедуры без потери темпа и довести объект до строительства», — сказал Барановский.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе.

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.