Одна их таких есть в Лодейнопольском районе и пользуется большим спросом у лесных обитателей.

В Ленинградской области активно развивается сеть специальных подкормочных площадок для диких зверей. Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, комитет по животному миру региона создает такие объекты в глубине лесных массивов, вдали от людей. Это делается для того, чтобы лесные обитатели имели доступ к пище в привычной для них среде, не испытывая потребности искать еду в населенных пунктах. Контроль за жизнью обитателей леса ведется с помощью фотоловушек, позволяющих изучать повадки и численность животных.

«Но если где-то рядом с лесом есть незакрытый контейнер с отходами или просто лёгкий доступ к участку — зверь быстро это поймёт и начнёт ходить туда регулярно. Поэтому прошу: не создавайте условий для выхода животных к людям — пусть они живут в лесу», — подчеркнул глава региона.

Александр Дрозденко напомнил, что Ленинградская область является домом для порядка 6,5 тысячи видов животных. Поэтому ответственное поведение людей становится залогом безопасности как для жителей, и для зверей.

«Если выходы лесных соседей вызывают беспокойство, обращайтесь в комитет по животному миру, чтобы решить проблему экологично: +7 (812) 539-50-00», — добавил губернатор.