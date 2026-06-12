В течение ночи силы ПВО сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью прошедшей ночью уничтожили более 60 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Татарстане при ударе БПЛА по жилому дому пострадали три человека, сообщил глава республики Рустам Минниханов.