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За ночь над Россией сбили 231 беспилотник

В течение ночи силы ПВО сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью прошедшей ночью уничтожили более 60 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Татарстане при ударе БПЛА по жилому дому пострадали три человека, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

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БПЛА Россия минобороны ВСУ ВС РФ
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В День России петербургская телебашня и «Лахта Центр» засияют цветами триколора

В День России, 12 июня, Петербург будет украшен праздничной подсветкой.

Телебашня и «Лахта Центр» будут освещены в цветах государственного флага России. Подсветка телебашни будет включена в 23.15, здания комплекса «Лахта Центр» - с 23.00.

В День России петербургская телебашня и «Лахта Центр» засияют цветами триколора - В течение дня в городе также запланированы концерты, фестивали и другие праздничные события.
Скрин видео: Лахта Центр

Световое оформление станет одним из символических мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России в Северной столице. В течение дня в городе также запланированы концерты, фестивали и другие праздничные события.

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телебашня Лахта-центр Петербург День России

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