Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского оборонного ведомства.
Это обсудят 18 июня на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины.
По данным издания, вопрос о выделении средств уже поднимал министр обороны Украины Михаил Федоров в ходе переговоров с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Каждому из союзников предлагается выделить от $2 млрд до $6 млрд в виде кредита или безвозмездной помощи. Эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.