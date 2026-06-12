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Празднование Сабантуя в Ленобласти изменит движение общественного транспорта

В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Всеволожского района Ленобласти состоится праздник Сабантуй-2026. В связи с этим в движение автобусных маршрутов №656 и №674 были внесены изменения.

Празднование Сабантуя в Ленобласти изменит движение общественного транспорта - В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Всеволожского района Ленобласти состоится праздник Сабантуй-2
Фото: комитет по транспорту

Маршрут №656 с начала движения до 20:00 будет осуществлять работу от начального остановочного пункта «Энколово» на Шоссейной улице. Заезд маршрута к курорту «Охта Парк» на это время осуществляться не будет.

На маршруте №674 организованы дополнительные рейсы: от станции метро «Парнас»: в 10:20, 10:35, 11:10, 11:30, 12:00, 12:20; от Токсово в 16:40, 16:55, 17:25, 17:40, 18:10, 18:25.

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09.06.2026
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энколово
Новости outside

Киев попросит у Запада еще $20 млрд на вооружение - СМИ

Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя украинского оборонного ведомства.

Киев попросит у Запада еще $20 млрд на вооружение - СМИ - Это обсудят 18 июня.
Фото: Freepik.

Это обсудят 18 июня на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины.

По данным издания, вопрос о выделении средств уже поднимал министр обороны Украины Михаил Федоров в ходе переговоров с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Каждому из союзников предлагается выделить от $2 млрд до $6 млрд в виде кредита или безвозмездной помощи. Эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.

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11.06.2026
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