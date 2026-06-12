В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Всеволожского района Ленобласти состоится праздник Сабантуй-2026. В связи с этим в движение автобусных маршрутов №656 и №674 были внесены изменения.

Маршрут №656 с начала движения до 20:00 будет осуществлять работу от начального остановочного пункта «Энколово» на Шоссейной улице. Заезд маршрута к курорту «Охта Парк» на это время осуществляться не будет.

На маршруте №674 организованы дополнительные рейсы: от станции метро «Парнас»: в 10:20, 10:35, 11:10, 11:30, 12:00, 12:20; от Токсово в 16:40, 16:55, 17:25, 17:40, 18:10, 18:25.